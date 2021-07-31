أيمن الشيوي: أنا دفعة عمرو أديب ومجدي الجلاد

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قال الفنان أيمن الشيوي، إنه بعد تخرجه من كلية الإعلام عمل مساعد مخرج في التلفزيون، وفي نفس الوقت كان يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومصور في الهيئة العامة للاستعلامات بالقطعة.



وتابع «الشيوي»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه كان يمثل ويستمتع بالتمثيل، وفي نفس الوقت يعمل مخرج ومستمتع بهذا الأمر، معقبًا: «كل حاجة كنت بعملها كنت بحبها، وعشان كده مش لازم نجبر أولادنا على دراسة مجال معين، لأن الحب هو اللي هيخلي ابنك يطور من نفسه».

وأضاف: «أنا دفعة عمرو أديب، وياسر رزق، ويسري فودة، وجميلة إسماعيل، ومجدي الجلاد.. أنا من دفعة رؤساء تحرير الإعلام المصري، دي دفعة جبارة لن تتكرر».