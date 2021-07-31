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قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي "نداو"

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قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي "نداو" قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي "نداو"

قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي .. الأهلي يعزز صفوفه بالدولي

أعلن نادي الأهلي، مساء اليوم السبت، التعاقد مع اللاعب الدولي السنغالي ألاسان نداو ، قادمًا من نادي فاتح كاراجومورك التركي ، ليدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أعلن خلاله التعاقد مع السنغالي نداو من خلال بعض الأهازيج الإفريقية.

وخلال موسم 2020-2021، شارك النجم السنغالي مع ناديه التركي في 35 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 9 أهداف، وصنع 37 فرصة ناجحة، وقام بـ60 مراوغة ناجحة بالإضافة إلى اعتراض كرات الخصم خلال 99 مناسبة.

وشارك نداو في 3 مباريات دولية مع منتخب بلاده، إذ ضمه المدرب أليو سيسيه إلى القائمة الدولية في 2017.الأهلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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