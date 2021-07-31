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آلاف الفرنسيين يحتجون على تصريح المرور الصحي

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آلاف الفرنسيين يحتجون على تصريح المرور الصحي آلاف الفرنسيين يحتجون على تصريح المرور الصحي

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احتج الآلاف في باريس ومدن فرنسية أخرى اليوم السبت على تصريح صحي ملزم لدخول عدد كبير من الأماكن العامة أصدرته مع تصديها لموجة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المحتجين في باريس أصابوا ثلاثة من أفرد الشرطة.
وهذه هي ثالث عطلة أسبوعية على التوالي ينزل فيها معارضو إجراءات الرئيس إيمانويل ماكرون الجديدة لمكافحة كوفيد-19 إلى الشوارع، وهو إظهار غير معتاد للإصرار على مطلب في وقت يحصل فيه كثير من الفرنسيين على عطلاتهم الصيفية.

وقالت آن، وهي مدرسة تظاهرت في باريس "نحن نخلق مجتمع عزل وأنا أعتقد أنه من غير المعقول أن نفعل ذلك في بلد حقوق الإنسان". ورفضت الإفصاح عن اسمها الثاني.

وأضافت "لذلك نزلت إلى الشوارع. لم يسبق لي أبدا أن شاركت في احتجاج في حياتي. أعتقد أن حريتنا في خطر".

وتمنع السلطات الزوار من ارتياد المتاحف ودور السينما وحمامات السباحة إذا لم يكن بحوزتهم تصريح المرور الصحي الذي يثبت أنهم تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 أو أجروا اختبارات نتيجتها سلبية في الآونة الأخيرة.

ووافق البرلمان على قانون جديد في الأسبوع الماضي يجعل تطعيم الأطقم الطبية إلزاميا ويوسع نطاق تصريح المرور الصحي ليشمل الحانات والمطاعم والمعارض التجارية والقطارات والمستشفيات.

وقال متحدث آخر باسم الشرطة إن الشرطة تقدر عدد من شاركوا في المظاهرات في باريس بنحو 13500 شخص.

المصرى اليوم

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