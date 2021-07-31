رفع 500 متر من نواتج تقليم الأشجار بالطرق الرئيسية في أرمنت

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قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت بالأقصر، إنه تم الاستجابه لمطالب أهالي قري الرياينة والرزيقات والمحاميد بإعادة تقليم الأشجار التى تنمو بشكل سريع وتحجب الرؤية فى طريق نهر النيل وفي بعض المواقع، ما تسبب في وقوع حوادث وإصابات لأصحاب المركبات المختلفة.

وشنت الوحدة المحلية حملة لتقليم الأشجار، وتم رفع 500 ناتج تقليم الأشجار بطول 2 كيلو بمعدات الوحدة المحلية، وأصدر رئيس المركز تعليماته بتقليم الأشجار بكل الطرق الرئيسية بشكل دوري حفاظا وحرصا على أمن وسلامة المواطنين.