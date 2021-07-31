رئيس العراق ورئيس الوزراء يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات في 10 أكتوبر المقبل

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أهمية إجراء الانتخابات المقبلة في 10 أكتوبر المقبل.

وأشاد صالح بنتائج الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة والجهود المتميزة للكاظمي والوفد الحكومي المفاوض أثناء زيارته لأمريكاK مشيرا إلى ضرورة تكاتف القوى الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز السيادة العراقية والمصالح العليا للبلد.

وأكد الطرفان أهمية حماية أمن واستقرار المواطنين وملاحقة فلول تنظيم «داعش» الذي يسعى لزعزعة الاستقرار في بعض المدن، وقطع الطريق أمام محاولاته الإجرامية لاستهداف أمن المواطنين، وتوفير كل الدعم للقوات الأمنية في القيام بمهامها الجسام.

وشددا على ضرورة توفير كافة مستلزمات لإجراء الانتخابات الضامنة لمعايير النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها، وبما يحقق الإرادة الحقيقية للناخبين في اختيار ممثليهم بعيدا عن التزوير والتلاعب، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.