محافظ شمال سيناء يصد~ق علي توفير محولي كهرباء لتجمعي مبارك والذغانجة

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صدق اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي توفير محولي كهرباء بقدرة 100 كيلوفولت لتجمع مبارك بقرية الجدي ، وتجمع الذغانجه بقرية المنبطح بمركز نخل بوسط سيناء.

وأكد أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، علي قيام المحافظ باسناد توريد وتركيب المحولين من الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير شمال سيناء .

يأتي ذلك في ضوء الإهتمام والمتابعة والجهود المبذولة من رئيس المركز والمدينة لرفع المعاناه عن جميع أهالينا بقري المركز والمدينة وتوفير حياه كريمه لهم طبقا لتوجيهات المحافظ.