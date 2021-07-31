إزالة حالتى بناء على قيراطين بمركز إسنا

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بناحية النجوع ..

وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي مخالفة بمساحة قيراطين عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون بناحية حوض الفارسية 28، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.