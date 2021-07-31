إزالة حالتى بناء على قيراطين بمركز إسنا

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل أنواعها وبجميع جهات الولاية وإزالتها في المهد.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد بناحية النجوع ..
وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي مخالفة بمساحة قيراطين عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض مقامة على أرض زراعية دون سند من القانون بناحية حوض الفارسية 28، وتم إزالة المخالفة وتحرير محضر بالواقعة.