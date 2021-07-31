الأهلي يستعرض «العاشرة» في جولة بشوارع القاهرة من الجزيرة إلى الشيخ زايد (صور)

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استعرض النادي الأهلي اليوم السبت 31-7-2021 كأس بطولة دوري أبطال أفريقيا في سيارة مكشوفة لعرضه على الجماهير خلال نقله من مقر النادي بالجزيرة إلى فرع الشيخ زايد.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي الأهلي قررت إدارة النادي نقل كأس دوري أبطال إفريقيا التي حصل عليها الأهلي مؤخرًا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه إلى فرع زايد، اليوم، لاحتفال أعضاء النادي بها والتقاط الصور التذكارية.

خاصة أن جائحة كورونا لم تسمح بالحضور الجماهيري في أي مناسبة لمشاركة الأهلي احتفالاته بهذه الكأس.

وبعد أسبوع سوف يتم نقل «كأس العاشرة» إلى فرع الأهلي بمدينة نصر لمدة أسبوع أيضًا ولذات الغرض، حتى يتمكن الأعضاء الراغبون في الاحتفال بها ومعها بصور تذكارية.

وبعدها تعود الكأس إلى مقر الأهلي الجزيرة لإتاحة الفرصة للأعضاء المترددين على المقر للاحتفال بهذه البطولة التي أسعدت كل الأهلاوية.