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إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم

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إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الفيوم

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أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، استمرار الحملات وردع المعتدين على الأراضي الزراعية، وذلك خلال العطلات الرسمية وتوجيه ضربات بكل المراكز ممن يستغلون العطلات الرسمية وارتكاب مخالفات البناء.

وقال مصطفى إن الإدارة الزراعية بمركز الفيوم نفذت إزالة للتعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي سيلا والاعلام على مساحة قيراط و12سهما، كما نفذت الإدارة الزراعية بمركز إطسا إزاله حالتي تعد على مساحه 5 قراريط بناحية جمعية منيا الحيط، فضلا عن تنفيذ الإدارة الزراعية بمركز سنورس إزالة 3 حالات تعد على مساحة قيراط و18 سهما بناحية بني عتمان، و3 حالات تعد على مساحه قيراطين و12 سهما بناحية بيهمو.

المصرى اليوم

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