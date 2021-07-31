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بعد حفل خطوبة عائلي.. نيللي كريم تستعد للزفاف من هشام عاشور

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بعد حفل خطوبة عائلي.. نيللي كريم تستعد للزفاف من هشام عاشور بعد حفل خطوبة عائلي.. نيللي كريم تستعد للزفاف من هشام عاشور

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تحتفل النجمة نيللي كريم بعقد قرانها على نجم الأسكواش السابق هشام عاشور، خلال شهر أغسطس المقبل.

كانت نيللي قد احتفلت بخطوبتها على عاشور في وجود العائلة وبعض الأصدقاء المقربين حيث فضلوا التكتم لحين موعد عقد القران.

هشام عاشور كان من ضمن أمهر لاعبي الأسكواش في العالم ومصنف من ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

وبعد اعتزاله اللعبة أقام في أمريكا وأنشأ أكاديمية أسكواش هناك؛ إلا أنه بسبب ظروف الكورونا عاد مرة أخرى إلى .

وبعد عودته لمصر أنشأ مع شقيقه رامي عاشور بطل العالم في الأسكواش 3 مرات؛ العديد من الأكاديميات في مصر.

وحصل على العديد من ورش التمثيل في هوليود؛ وشارك في عمل هناك.

شارك هشام عاشور في عمل فني بمصر، وهو مسلسل«حرب أهلية» مع النجمة يسرا في رمضان الماضي.

ويعد زواجه من النجمة نيللي كريم، هو الزواج الأول لهشام عاشور في حياته.

المصرى اليوم

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