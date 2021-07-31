أخبار عاجلة

ألمانيا توافق علي تخصيص تمويلا تنمويا بـ 151.5 مليون يورو لدعم 15 مشروعا في مصر -
«الداخلية»: غلق 810 محلا تجاريا بسبب مخالفة اجراءات كورونا خلال 24 ساعة -
تطعيم ١٥٠ ألف مواطن بلقاح كورونا في القليوبية -
ماذا قال المتهم بقتل شهيد لقمة العيش فى المقطم..تفاصيل -
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة -
مؤسسة ساويرس تفتح باب التقديم لجائزتها الثقافية -
مفاجأة في شباك تذاكر السينما خلال أسبوع : تامر حسني يتذيل الإيرادات -
نشوي مصطفي تناشد المتخصصين : شوفولنا حل في ظاهرة الطلاق (فيديو) -
"اللون الأخضر" يعطي إضاءة مريحة للعين وموفر للطاقة -
تغريدة وكيل "عبدالرزاق حمدالله" تُثير الجدل في "النصر" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

مدرب فلومينينسي البرازيلي لـ«المصري اليوم» : حققنا فوزاً سهلاً على .. وسنقاتل للحفاظ على لقبنا

Print
مدرب فلومينينسي البرازيلي لـ«المصري اليوم» : حققنا فوزاً سهلاً على مصر.. وسنقاتل للحفاظ على لقبنا مدرب فلومينينسي البرازيلي لـ«المصري اليوم» : حققنا فوزاً سهلاً على .. وسنقاتل للحفاظ على لقبنا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد روجر ماتشادو ماركيز المدرب البرازيلي على أحقية منتخب بلاده في الفوز على منتخب ، وذلك في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ظهر يوم السبت، ضمن منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2022.

يأتي ذلك بعدما حقق راقصو السامبا فوزًا مهمًا على حساب منتخب الفراعنة بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب ماثيوس كونها، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماركيز في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» عقب نهاية المباراة: «لعبنا مباراة جيدة وحققنا فوزاً مهماً مُنافس يُجيد التمركز في الدفاع بشكل جيد، فقد حاول أن يجارينا في اللعب لكننا تحكمنا بمجريات المباراة واستطعنا تسجيل هدف في الشوط الأول وفوزنا بالمباراة».

أضاف: «لقد كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني، واستطعنا تحقيق مكتسبات عدة منها منح الفرصة لعدد من اللاعبين والمحافظة على شباكنا نظيفة، أمامنا مشوار صعب في طريقنا نحو المنافسة والاحتفاظ باللقب».

واصل: «المشوار لم ينته، وسنصطدم بمنتخب المكسيك الذي بدوره يُقدم مستويات رائعة خلال مُنافسات هذه البطولة، ستكون بالطبع مباراة صعبة ولكن نأمل أن نفوز ونواصل مشوارنا نحو الحفاظ على لقبنا».

ويتولى روجر ماتشادو ماركيز صاحب الـ 46 عامًا حاليًا، الإدارة الفنية لفريق فلومينينسي، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي بعد مرور 13 جولة.

وخاض ماركيز عدة تجارب في مسيرته الاحترافية كلاعب، حيث خاض مع جريميو 188 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وبعدها ذهب إلى اليابان للانضمام إلى فيسيل كوبه في عامي 2004-2006 ولمدة موسمين، حيث شارك في 46 مباراة سجل خلالها 4 أهداف أيضًا، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه وينضم إلى فلومينينسي في 2006 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 73 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ألمانيا توافق علي تخصيص تمويلا تنمويا بـ 151.5 مليون يورو لدعم 15 مشروعا في مصر

ألمانيا توافق علي تخصيص تمويلا تنمويا بـ 151.5 مليون يورو لدعم 15 مشروعا في مصر

المواجهة والتجوال.. «حلم المسرح» ينطلق في قرى مصر من جديد

المواجهة والتجوال.. «حلم المسرح» ينطلق في قرى مصر من جديد

انخفاض محلي .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

انخفاض محلي .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 18 أغسطس 2021

البربونى بـ45 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الأربعاء 18 أغسطس 2021

البربونى بـ45 والدنيس بـ110 جنيه .. سعر السمك والجمبري في مصر الأربعاء 18 أغسطس 2021