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أكد روجر ماتشادو ماركيز المدرب البرازيلي على أحقية منتخب بلاده في الفوز على منتخب مصر، وذلك في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ظهر يوم السبت، ضمن منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2022.

يأتي ذلك بعدما حقق راقصو السامبا فوزًا مهمًا على حساب منتخب الفراعنة بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب ماثيوس كونها، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماركيز في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» عقب نهاية المباراة: «لعبنا مباراة جيدة وحققنا فوزاً مهماً مُنافس يُجيد التمركز في الدفاع بشكل جيد، فقد حاول أن يجارينا في اللعب لكننا تحكمنا بمجريات المباراة واستطعنا تسجيل هدف في الشوط الأول وفوزنا بالمباراة».

أضاف: «لقد كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني، واستطعنا تحقيق مكتسبات عدة منها منح الفرصة لعدد من اللاعبين والمحافظة على شباكنا نظيفة، أمامنا مشوار صعب في طريقنا نحو المنافسة والاحتفاظ باللقب».

واصل: «المشوار لم ينته، وسنصطدم بمنتخب المكسيك الذي بدوره يُقدم مستويات رائعة خلال مُنافسات هذه البطولة، ستكون بالطبع مباراة صعبة ولكن نأمل أن نفوز ونواصل مشوارنا نحو الحفاظ على لقبنا».

ويتولى روجر ماتشادو ماركيز صاحب الـ 46 عامًا حاليًا، الإدارة الفنية لفريق فلومينينسي، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي بعد مرور 13 جولة.

وخاض ماركيز عدة تجارب في مسيرته الاحترافية كلاعب، حيث خاض مع جريميو 188 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وبعدها ذهب إلى اليابان للانضمام إلى فيسيل كوبه في عامي 2004-2006 ولمدة موسمين، حيث شارك في 46 مباراة سجل خلالها 4 أهداف أيضًا، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه وينضم إلى فلومينينسي في 2006 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 73 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.