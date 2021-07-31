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أكد روجر ماتشادو ماركيز المدرب البرازيلي على أحقية منتخب بلاده في الفوز على منتخب مصر، وذلك في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين ظهر يوم السبت، ضمن منافسات كرة القدم بدورة أولمبياد طوكيو 2022.
يأتي ذلك بعدما حقق راقصو السامبا فوزًا مهمًا على حساب منتخب الفراعنة بهدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب ماثيوس كونها، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.
وقال ماركيز في تصريحات خاصة إلى مراسل صحيفة «المصري اليوم» عقب نهاية المباراة: «لعبنا مباراة جيدة وحققنا فوزاً مهماً مُنافس يُجيد التمركز في الدفاع بشكل جيد، فقد حاول أن يجارينا في اللعب لكننا تحكمنا بمجريات المباراة واستطعنا تسجيل هدف في الشوط الأول وفوزنا بالمباراة».
أضاف: «لقد كان بإمكاننا مضاعفة النتيجة في الشوط الثاني، واستطعنا تحقيق مكتسبات عدة منها منح الفرصة لعدد من اللاعبين والمحافظة على شباكنا نظيفة، أمامنا مشوار صعب في طريقنا نحو المنافسة والاحتفاظ باللقب».
واصل: «المشوار لم ينته، وسنصطدم بمنتخب المكسيك الذي بدوره يُقدم مستويات رائعة خلال مُنافسات هذه البطولة، ستكون بالطبع مباراة صعبة ولكن نأمل أن نفوز ونواصل مشوارنا نحو الحفاظ على لقبنا».
ويتولى روجر ماتشادو ماركيز صاحب الـ 46 عامًا حاليًا، الإدارة الفنية لفريق فلومينينسي، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري البرازيلي بعد مرور 13 جولة.
وخاض ماركيز عدة تجارب في مسيرته الاحترافية كلاعب، حيث خاض مع جريميو 188 مباراة سجل خلالها 4 أهداف، وبعدها ذهب إلى اليابان للانضمام إلى فيسيل كوبه في عامي 2004-2006 ولمدة موسمين، حيث شارك في 46 مباراة سجل خلالها 4 أهداف أيضًا، ليعود بعدها إلى مسقط رأسه وينضم إلى فلومينينسي في 2006 واستمر معه طيلة ثلاثة مواسم، مشاركًا في 73 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.