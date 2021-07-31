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"النيابة العامة" توجِّه بالقبض على شخص بفتاة داخل مركبتها

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"النيابة العامة" توجِّه بالقبض على شخص تحرش بفتاة داخل مركبتها "النيابة العامة" توجِّه بالقبض على شخص بفتاة داخل مركبتها
عقوبة أفعاله تصل للسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم توثيقه من مركز الرصد النيابي بشأن تدوال مقطع يتضمن محتواه قيام شخص بالتحرش بفتاة كانت داخل مركبتها بحالة الوقوف في أحد الشوارع العامة ببريدة، من خلال اتيانه لأفعال وإشارات ذات مدلول جنسي وارتكابه لأفعال خادشة للحياء منتهكا للآداب العامة في المجاهرة بذلك.
وعطفاً على ما ورد فقد أصدر معالي النائب العام أمرًا بالقبض على المتهم، استناداً للمادتين (١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكد المصدر أن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة، والمحاطة بظروف مشددة للعقوبة لوقوعها في مكان عام، وتصل عقوباتها إلى السجن لمدة (٥) سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف ريال.
وأهاب المصدر بالجميع وكل من اطلع على حالة بإبلاغ الجهات المختصة فوراً لاتخاذ الموجب النظامي في هذا الشأن وفقاً لأحكام نظام مكافحة جريمة التحرش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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