قرار الأهلي النهائي بشأن رحيل حسين الشحات

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رفض مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، العروض المقدمة لشراء خدمات حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الأهلي اتخذوا قرارًا بالإبقاء على حسين الشحات، الموسم المقبل، ورفض العروض المقدمة له من بعض الأندية الخليجية، على رأسها من أندية الدوري السعودي.

ويأتي ذلك في ظل حاجة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، لجهود اللاعب في الفترة القادمة، خاصة في ظل حالة التألق التي يعشيها اللاعب في الفترة الأخيرة واستعادته لجزء كبير من مستواه الفني.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة وادي دجلة، المقرر لها الأربعاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.