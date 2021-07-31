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«تعمير سيناء»: مشروعات بقيمة 225 مليون جنيه للعام الجديد

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«تعمير سيناء»: مشروعات بقيمة 225 مليون جنيه للعام الجديد «تعمير سيناء»: مشروعات بقيمة 225 مليون جنيه للعام الجديد

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أعدت منطقة تعمير شمال سيناء التابعة للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطتها الجديدة عن عام 2021 / 2022 للمتوقع تنفيذه من مشروعات باجمالى 225 مليون و110 آلاف جنيها .

وأكد المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، على اهتمام خاص بمشروعات تنمية وتعمير سيناء من الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، الذي يضع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بسيناء على رأس أولويات الوزارة تمشيا مع استراتيجية الدولة في تنمية سيناء بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية، والتى يتم تنفيذها عن طريق الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء مهندس محمود فهمى نصار رئيس الجهاز ممثلا في الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ومدن القناة برئاسة المهندس محسن سعيد ومنطقة تعمير شمال سيناء، وبمتابعة واشراف الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن تلك المشروعات أسهمت في تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تنمية القرى والتجمعات البدوية والمناطق النائية.. إلى جانب تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتشجيعهم على العمل والإقامة الدائمة بسيناء وفقا لتوجهات القيادة الساسية .

ولفت إلى أن الخطة الجديدة تتضمن استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات لتنمية وتعمير سيناء وفى مختلف المجالات بتكاليف تجاوزت 225 مليون جنيها من بينها انشاء منازل بدوية ورصف طرق وانارة طرق وتاهيل عمارات المساعيد وتطوير مدينة العريش.

المصرى اليوم

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