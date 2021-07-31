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رئيس اتحاد الكرة الأسبق: إجراء كشف طبي على أي لاعب قبل قيده في أي نادي

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رئيس اتحاد الكرة الأسبق: إجراء كشف طبي على أي لاعب قبل قيده في أي نادي رئيس اتحاد الكرة الأسبق: إجراء كشف طبي على أي لاعب قبل قيده في أي نادي

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قال الكابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري الأسبق، إن هناك كشف طبي يجرى على أي لاعب قبل قيده في أي نادي، وهذا الكشف يشمل كل أجهزة الجسم سواء القلب أو مرض السكر والضغط.

وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علي الطواب، ببرنامج "شارع القلب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن أي شخص مصاب بمرض في القلب أو غير لائق طبيًا لا يتم قيده، وهناك بعض الإجراءات قبل إقامة أي مباراة لكرة القدم مثل تواجد سيارة إسعاف قبل بدء المباراة، للعمل على إضعاف أي لاعب يحدث له أي طارئ.

ولفت إلى أن كل نادي مسؤول عن الكشف الطبي الخاص بأعضاء، وهذا الكشف يكون بشكل كامل على اللاعب، موضحًا أن النادي هو الذي يُحدد المستشفى الذي يقوم بالكشف الكامل على اللاعب.

المصرى اليوم

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