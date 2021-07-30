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اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي الأول والسادس لكلية التمريض جامعة سوهاج

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اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي الأول والسادس لكلية التمريض جامعة سوهاج اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الافتراضي الأول والسادس لكلية التمريض جامعة سوهاج

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اختتمت بجامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي الإفتراضي الأول والسادس لكلية التمريض بالجامعة، تحت عنوان «تحديات التعليم الإفتراضي في التمريض وفرص المستقبل»، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاج- بحسب بيان صحفى اليوم للمركز الإعلامى للجامعة- أنه في ختام فعاليات المؤتمر، تم الإعلان عن عدد من التوصيات الهامة التي تتعلق بالتعليم الإفتراضي في مجال التمريض، شملت، الإهتمام بإنجاح التعليم الإفتراضي ونتائجه، بالإضافة إلى قيام كليات التمريض بوضع إستراتيجيات واضحة للتعلم الإفتراضي، والعمل على تطبيق مبادئ الجودة، والتغلب على المشكلات الفنية المرتبطة بالبنية التحتية، لافتا إلى أن المؤتمر أوصى أيضاً بتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على إستخدام تكنولوجيا التعلم الإفتراضي، وتحفيزهم لإعداد المحتويات العلمية للبرامج التعليمية اليكترونياً، إلى جانب ضمان التفاعل بين عضو هيئة التدريس والطالب وتطبيق معلوماتية التمريض كتخصص في كليات التمريض المصرية.

وأوضحت الدكتورة يسرية السيد عميد كلية التمريض، أن توصيات المؤتمر شملت زيادة المنح الدراسية لتحسين تجربة التعلم الإفتراضي لدى أعضاء هيئة التدريس من خلال العمل في ثقافات متنوعة، مع ضرورة الحفاظ على الإستدامة من خلال المؤسسات والمستشفيات الخضراء، للحد من مخاطر العدوى الناشئة والحفاظ على الصحة.

المصرى اليوم

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