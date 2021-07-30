النتائج السلبية للشركات و المخاوف من كورونا تقودان مؤشر نيكي للتراجع

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أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الجمعة عند أدنى مستوياته منذ بداية العام إذ تأثرت معنويات المستثمرين سلبا جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وبعض إعلانات الأرباح التي جاءت مخيبة للتوقعات، وانخفاض العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وتراجع نيكي 1.8 % ليغلق عند 27283.59 نقطة، مسجلا أكبر انخفاض منذ 21 يونيو وأدنى مستوى إغلاق منذ السادس من يناير. ونزل نيكي إلى 27272.49 في وقت سابق من الجلسة.

وفي الشهر، هبط نيكي 5.24 % في أسوأ أداء منذ انهيار السوق بسبب جائحة فيروس كورونا في مارس من العام الماضي، بعد أن سجل تراجعا للجلسة الحادية عشر على التوالي في اليوم الأخير للتداول خلال الشهر.

في غضون ذلك، هوى المؤشر توبكس 1.37% إلى 1911.62، مسجلا انخفاضا شهريا 2.19 %.

ومددت حكومة اليابان يوم الجمعة حالة الطوارئ حتى 31 أغسطس في طوكيو وبعض المحافظات الأخرى، إذ ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي مرتفع.

وقاد سهم سوميتومو داينيبون فارما الانخفاض على نيكي، لينزل 10.77 % بفعل إعلان الشركة تحقيق أرباح أقل من التوقعات بعد انتهاء جلسة يوم الخميس. ونزل سهم أستيلاس فارما 8.81 % بعد أن أعلنت الشركة نتائجها المالية في منتصف الجلسة. وقادت شركات صناعة العقاقير الانخفاض بين المؤشرات الفرعية لتوبكس، لتنزل 3.23 %.

ونزل سهم جيه.تي.إي.كيه.تي الموردة لمجموعة تويوتا 8.91 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباحها في منتصف الجلسة، بينما تراجع سهم فوجيتسو 8.86% وهبط سهم فوجي إلكتريك 8.46 % بعد أن أعلنت عن نتائج أعمالها مساء يوم الخميس.

ومن بين الأسهم الرابحة بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، ارتفع سهم زوزو للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت 8.13 %، وصعد سهم كينس لصناعة المستشعرات 4.74 % وأضاف سهم دينسو للإعلانات 2.96 بالمئة.

وتصدرت شركات الشحن البحري قائمة الأسهم الرابحة على نيكي، إذ قفز سهم ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 12.23 % وصعد سهم نيبون يوسن 6.91 % وارتفع سهم كاواساكي كيسن 6.44 % .