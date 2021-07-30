اللجنة الأوليمبية تشيد بأداء منتخب اليد بعد الفوز على السويد 27-22

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد والجهاز الفني بعد تحقيق الفوز المهم على منتخب السويد بنتيجة 27-22 في في اطار مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو2020.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهنئة للمنتخب الأول لكرة اليد الذي يقدم أداء ونتائج مميزة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وأن يواصل المنتخب نتائجه المميزة ويحقق الانتصارات وأفضل النتائج في المواجهات القادمة.

كان المهندس هشام حطب والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور الباسل عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة قد حرصوا على حضور المباراة ودعم المنتخب الذي نجح في تحقيق انتصار مهم على منتخب السويد.