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وفد مصري يزور محطة روستوف النووية الروسية

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وفد مصري يزور محطة روستوف النووية الروسية وفد مصري يزور محطة روستوف النووية الروسية

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قام الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والوفد الفني المرافق له بزيارة محطة روستوف للطاقة النووية، حيث شملت الزيارة جولة داخل غرفة التحكم بالمحطة ومبنى التوربنات.

وضم الوفد المصري كلا من المهندس محمد رمضان نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة والدكتور محمد دويدار مدير مشروع المحطة النووية بالضبعة.

الجدير بالذكر أن محطة روستوف هي محطة طاقة نووية روسية، حيث تم توصيل الوحدة الثالثة بالشبكة الكهربائية لأول مرة في ديسمبر 2015. والوحدتان رقم 3 و4 من النوع الفرعي VVER-1000/320 المحدث.

تأتي هذه الزيارة الفنية في إطار مراسم الاحتفال المصري الروسي لتدشين بدء تصنيع أول معدة طويلة الأجل لمشروع محطة الضبعة النووية المصري وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية (Core Catcher)، حيث عقدت خلال الفترة السابقة مجموعة مكثفة من الاجتماعات الفنية بين الجانبين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والتي أسفرت عن التوافق على برنامج ضمان الجودة للشركة المصنعة وأيضا الوثائق الفنية وخطط الجودة للمعدة المذكورة.

المصرى اليوم

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