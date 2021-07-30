السيطرة على حريق بمحل كشري بمدينة كفرالشيخ

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شب حريق خارجي بمحل كشري بالقرب من مزلقان الإنشاء والتعمير بمدينة كفر الشيخ، مما أدى لارتفاع ألسنة النيران خارج المحل، بسبب تسريب للغاز، ولم تحدث أي إصابات بالعاملين بالمحل.

كانت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، قد تلقيا إخطارا بنشوب الحريق، فانتقلت لمكان الواقعة قوات الحماية المدنية لإخماد النيران، وتم السيطرة على الحريق، ولم تحدث أي إصابات بين العاملين.

وتبين من التقرير الذي تلقته غرفة العمليات أن الحريق بسبب تسريب للغاز، ولا توجد خسائر في الأرواح أو الممتلكات.