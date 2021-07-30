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على الحجار يغني فى حفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية

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اختتم المطرب على الحجار حفلات دار الأوبرا المصرية، أمس، على خشبة مسرحية النافورة، وسط حضور جماهيري كبير، في مقدمتهم وزيرة الثقافة د.ايناس عبدالدايم ودكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا.

واستعرض الحجار رحلته الفنية التي تجاوزت 40 عاما من خلال أعماله التي قدمها خلال الحفل، منها: في قلب الليل- عارفة- عنوان بيتنا -كل الجروح- الليل وآخره- زي الهوى- انكسر- كناريا- اما أنت ناوي ع السفر- روحي فيكي- تجيش نعيش- تحت نفس الشمس- وأسيبك ليه- اعذريني- ولا تحلى الأيام- تساليني- ما فيناش م الخوف- السيرة الهلالية- وتعالى يا هوى- على قد ما حبينا وغيرها .

من جانبها أكدت عبدالدايم أن القاهرة ستبقى عامرة بالإبداع الذي يعد احد مفردات تطوير وتنمية الوطن، وقالت ان اضواء المسارح في كافة ربوع تؤكد تواصل رسالة التنوير مشيرة إلى أن الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع، واوضحت أإن الانشطة الابداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الانسان من خلال القوى الناعمة، وخلال الحفل اطمأنت وزيرة الثقافة على صحة النجم على الحجار الذي استعاد لياقته الفنية وقالت إنه تميز بمشوار فنى براق قدم خلاله مجموعة من الأعمال التي ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، مضيفة أنه قيمة فنية ثمينة ورمز للأصالة.

المصرى اليوم

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