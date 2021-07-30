42.3 مليار درهم قيمة صادرات السيارات من المغرب خلال 6 اشهر

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قال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري اتسع بنسبة 13% إلى 97.4 مليار درهم (11 مليار دولار) في النصف الأول من 2021.

وقال المكتب في تقرير شهري إن الواردات زادت 19.5% إلى 250.3 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24% لتسجل 152.8 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يونيو مقارنة بها قبل عام.

وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب بقيمة بلغت 42.3 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 42.8 % ، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته مثل الأسمدة 23.8 % إلى 31 مليار درهم.

وبلغت واردات الطاقة 31.7 مليار درهم، مرتفعة 21.1 % .

وارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 48 % إلى 44 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 5.4 بالمئة مسجلا 9.6 مليار درهم.