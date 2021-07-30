أخبار عاجلة

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

12.7 مليار دولار تستقبلها صناديق السندات خلال اخر 3 اسابيع

Print
12.7 مليار دولار تستقبلها صناديق السندات خلال اخر 3 اسابيع 12.7 مليار دولار تستقبلها صناديق السندات خلال اخر 3 اسابيع

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم.

ومتتبعا تدفقات أموال المستثمرين من خلال بيانات إي.بي.إف.آر، خلص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق أدوات الدخل الثابت المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في ثلاثة أسابيع عند 6.7 مليار دولار بينما استقطب النقد 25.1 مليار دولار.

وجذبت صناديق الأسهم 23.2 مليار دور فيما شهدت الأسهم الأمريكية أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع عند 9.5 مليار دولار. لكن أوروبا عانت من ثاني نزوح أسبوعي للتدفقات عند 200 مليون دولار.

وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء “التطعيمات العالمية في 2021 تجاوزت الآن أربعة مليارات، لكن العالم عالق بين الوضع الطبيعي الجديد للسلالات المتحورة، ومدار إجراءات العزل العام الإقليمية، والحدود المغلقة، والانعزالية”

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972

«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972