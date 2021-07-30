12.7 مليار دولار تستقبلها صناديق السندات خلال اخر 3 اسابيع

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قال بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، إن صناديق السندات شهدت أكبر دخول للتدفقات في ثلاثة أسابيع عند 12.7 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما ضخ المستثمرون مبلغا قياسيا قدره 3.2 مليار دولار في أوراق الخزانة المحمية من التضخم.

ومتتبعا تدفقات أموال المستثمرين من خلال بيانات إي.بي.إف.آر، خلص بنك أوف أمريكا إلى أن صناديق أدوات الدخل الثابت المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار جذبت أكبر تدفقات في ثلاثة أسابيع عند 6.7 مليار دولار بينما استقطب النقد 25.1 مليار دولار.

وجذبت صناديق الأسهم 23.2 مليار دور فيما شهدت الأسهم الأمريكية أكبر دخول للتدفقات في ستة أسابيع عند 9.5 مليار دولار. لكن أوروبا عانت من ثاني نزوح أسبوعي للتدفقات عند 200 مليون دولار.

وقال مايكل هارتنت كبير إستراتيجي الاستثمار لدى بنك أوف أمريكا في مذكرة للعملاء “التطعيمات العالمية في 2021 تجاوزت الآن أربعة مليارات، لكن العالم عالق بين الوضع الطبيعي الجديد للسلالات المتحورة، ومدار إجراءات العزل العام الإقليمية، والحدود المغلقة، والانعزالية”