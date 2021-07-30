كفرالشيخ تحتفل بختام تدريب برنامج «سفراء مشواري»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ بختام تدريب برنامج «سفراء مشواري» لبناء كوادر تدريبية جديدة، بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللواء اسماعيل الفار، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، ومنال جمال، مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب، وإشراف تنفيذى عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، والذي إستمر لمدة 5 أيام بمشاركة 50 متدرباً، لتأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً واكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بمشروع مشوارى.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن برنامج مشواري يعتمد على مكونين أساسيين، الأول تنمية المهارات، ويشمل مهارات «الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف مثل كتابة السيرة الذاتية ومهارات إجراء المقابلات الشخصية، ومهارات إنشاء المشروعات الصغيرة للشباب ومهارات الادخار للنشء»، والمكون الثاني «المشورة المهنية»، ويهدف إلى إنشاء مراكز مشورة مهنية نموذجية تعنى بتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني ومساعدتهم في تلبية تلك المتطلبات من خلال الدعم الإرشادي والتدريبات المتخصصة عن التخطيط للعمل وإحالة الشباب لفرص تدريبية وجهات تقدم فرص عمل وقروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مقدما التهنئة لهم ودوام النجاح.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التهنئة لسفراء مشواري على انتهاء التدريب متمنيا لهم مستقبلا موفقا، مؤكدا على ضرورة إدراكهم مدى أهمية الدور الذي سيقدمونه خلال الفترة المقبلة مع المرحلة العمرية المعنية بالتدريب.

وأضاف محروس، أن برنامج سفراء مشوارى يعد أحد المستويات المتقدمة في برنامج مشواري للمستفيدين المتميزين والحاصلين على تدريب برنامج مشواري وذلك لإعدادهم ليكونوا ميسرين، ومساعدين مدربي مهارات حياتية تمهيدا لاعتمادهم مدربين بالمشروع داخل محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ اختتمت المقابلات الشخصية للمشاركين بسفراء مشواري، والتى استمرت على مدار أسبوع خلال الفترة من 30 يونيو، حتى 8 يوليو الجاري، لاختيار أفضل المتقدمين للخضوع لتدريب سفراء مشوارى، كما يهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من أجل مستقبل أفضل يكتسب فيه النشء والشباب المهارات الحياتية اللازمة للحياة العملية، يتيح دراسة إقامة المشروعات الصغيرة، وتقديم المشورة المهنية اللازمة للنجاح في سوق العمل.