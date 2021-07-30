عبد الخالق البنا يحتل المركز 14 في منافسات التجديف فى دورة طوكيو

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احتل عبد الخالق البنا لاعب المنتخب المصري للتجديف، المركز الرابع عشر في المنافسات التي خاضها للقارب الفردي لتحديد المراكز من 13 إلى 18 بدورة الألعاب الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

واستطاع البنا أن ينهي السباق في المركز الثاني في زمن قدره 7:00.72 دقيقة، ليحصد المركز الرابع عشر.

وكان عبد الخالق البنا تأهل إلى نهائي C لتحديد المراكز من 13 وحتى 18، بعد احتلاله المركز الثاني في السباق بنصف نهائي C/D بتحقيق زمن قدره 6:58:84 دقيقة.

وتمتلك مصر حاليًا ميداليتين برونزيتين عن طريق نجما التايكوندو هداية ملاك في وزن تحت 67 كجم، وسيف عيسى في منافسات وزن تحت 80 كجم، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبًا و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016، والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.