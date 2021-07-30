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موعد مباراة منتخب لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020

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موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020 موعد مباراة منتخب لكرة اليد ضد البحرين في أولمبياد طوكيو 2020

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واصل منتخب لكرة اليد عروضه القوية في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما تمكن من الفوز على منافسه السويدي بنتيجة 27-22 .

ويتبقى لمنتخب مصر لكرة اليد مواجهة في المجموعات الأولى ستكون أمام البحرين يوم الأحد الموافق 1-8-2021 في صالة يويوجي الوطنية عند الساعة الرابعة فجراً بتوقيت القاهرة.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع منتخب كرة اليد في مجموعة صعبة تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي .


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