شمال سيناء تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة المرشدات لجميع المراحل

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فازت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقة المرشدات لجميع المراحل التعليمية (عام وذوى احتياجات خاصة)، وذلك في المسابقة التي أجرتها الادارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية خلال العام الدراسى 2020 / 2021 .

وأكد فتحى محمد الشناوى موجه عام التربية الرياضية والكشافة والمرشدات بمديرية التربية والتعليم في المحافظة، أنه تم اقامة المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وباشراف حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية وتوجيه عام التربية الرياضية.. باشتراك مختلف المدارس على مستوى المحافظة.

وأعلن أنه تم فوز مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية في المسابقة لجميع المراحل التعليمية.. حيث حصلت مدارس شمال سيناء على ١٠ مراكز مستوى أول على مستوى الجمهورية.. مشيرا إلى فوز مدرسة الشهيدة سلمى سعيد الابتدائية بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة البراعم ( عام )، وفوز مدرسة الشهيد عمرو أبوهندية لغات بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة البراعم ( خاص )، وفوز مدرسة عباس صالح الايتدائية بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة المرشدات ( عام ) .

وفازت مدرسة عائشة أم المؤمنين للتعليم الأساسى بالمستوى الأول في مرحلة المرشدات ( اعدادى )، وفازت مدرسة الألفى الثانوية للبنات بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة المرشدة المتقدمة ( ثانوى عام )، وفازت مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين الثانوية التجارية بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة المرشدة المتقدمة ( ثانوى فنى)، وفازت ادارة العريش التعليمية بالمستوى الأول في مرحلة الخدمة العامة، وفازت مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة ذوى الاحتياجات الخاصة للصم وضعاف السمع ( مرشدات )، وفازت مدرسة النور للمكفوفين بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة المكفوفين وضعاف البصر ( مرشدات )، وفازت مدرسة التربية الفكرية بالعريش بالمستوى الأول في مرحلة التربية الفكرية ( مرشدات ) .