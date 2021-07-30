القابضة للمياه: حصول الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا على شهادة الجودة (ISO 9001/2015)

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وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية تطبيق أنظمة الجودة في مختلف الإدارات الفنية والإدارية، لضمان استدامة تقديم الخدمات وانتظام الأداء على أسس منهجية وعلمية مدروسة.

وأجرت إدارة الجودة ودعم النزاهة بقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المراجعة الخارجية لإدارة التدريب بشركة مياه المنيا، من قبل شركة TUV Nourd العالمية وبحضور الدكتور عمر حسين كبير مراجعين، وتم التوصية بمنح شهادة الأيزو ٩٠٠١ / ٢٠١٥ للإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

وأكد المهندس ياسر الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أهمية الشهادة للإدارة العامة للتدريب وأهمية التوافق مع المواصفات والمعايير الدولية في الجودة والسعى الدائم نحو التطوير والتحسين المستمر، موجهاً الشكر للعاملين بإدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة وفريق الإدارة العامة للتدريب بشركة المنيا.

وقالت غادة عبدالوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن إدارة الجودة ودعم النزاهة تهدف إلى تأهيل الإدارات مع المواصفات والمعايير الدولية.