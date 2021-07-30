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معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالإسكندرية (صور)

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افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، المعرض الخيري المجاني للملابس الجاهزة لتوزيعها على المواطنين البسطاء في القرى والنجوع بمحافظة الإسكندرية، والذي يقام تحت رعاية المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني.

ويأتي المعرض في إطار توفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، على مستوى أحياء ونجوع الاسكندرية.

وخلال تفقده باكيات وأقسام المعرض، أشاد المحافظ بتنظيم مثل تلك المعارض، التي تساهم بشكل كبير فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

وقدم المحافظ الشكر إلي مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في تنظيم هذا المعرض، لافتاً إلى الدور القوي الذي تقوم به في تقديم العمل الخدمي والتنموى، ودعمها المستمر للدولة في رفع العبء عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)
معرض خيري لتوزيع الملابس الجاهزة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الاسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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