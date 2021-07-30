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استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، 30 يوليو 2021، عند الأسعار المرتفعة التى حققتها مساء الخميس، مع اتجاه المؤشر للصعود نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية ، ويتغير سعر الذهب في مصر ما بين لحظة وأخرى بسبب تغير سعر الذهب عالميا والذى يخضع للعديد من القوى المؤثرة .

وشهدت أسعار الذهب في مصر، مساء الخميس ارتفاعا بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات في الجرام الواحد لمختلف العياراتK حيث ارتفع العيار 21 جراما بقيمة 3 جنيهات بينما ارتفع العيار 24 قيراطا بقيمة 6 جنيهات .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح الجمعة، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 908 جنيهات، وكان في الصباح 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 795 جنيها وكان 793 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، 681 جنيها وكان 677 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وواصل سعر الذهب عالميا ارتفاعه، ليصل لأعلى مستوى له منذ أسبوعين بعدما قفز لأعلى معلنا صحوة الذهب بعد حالة الركود والتراجع، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول، والتى استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مؤكدا أن سوق الوظائف مازال أمامه بعض الوقت للتعافى قبل أن نقوم بسحب الدعم للاقتصاد، وتسببت تصريحات «باول» في ارتفاع العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس، بنسبة 1.5%، كما ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح الجمعة، 807.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,828.69 $ .

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