طوكيو 2020.. أداء مشرف للاعبة ملك حمزة .. واللاعبة تودع منافسات جمباز الترامبولين

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ودعت ملك حمزة لاعبة المنتخب المصري للجمباز، منافسات جمباز الترامبولين، بدورة الألعاب الصيفية رقم 32 والمقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطسالمقبل.

واستطاعت حمزة الحصول على إجمالي نقاط 94.720، حيث حصلت في التصفية الأولى للجمل الإجبارية على إجمالي نقاط 45.225، وفي التصفيات الثانية حصلت على إجمالي نقاط 49.495، لتأتي في المركز التاسع.

ولم تستطع ملك حمزة التأهل للأدوار النهائية لمنافسات الترامبولين حيث يتأهل أول 8 لاعبات فقط، وتعتبر هذه هي المشاركة الأولى لملك حمزة والجمباز المصري للترامبيولين في دورة الألعاب الأولمبية.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبًا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة، وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.