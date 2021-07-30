محافظ الإسكندرية يشارك في فعاليات مبادرة «إسكندرية بتفرح» (صور)

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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فعاليات مبادرة «إسكندرية بتفرح»، ضمن احتفالات العيد القومي الـ٦٩ لمحافظة الإسكندرية، والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بالتعاون مع الجمعية المركزية للكشافة البحرية، مساء أمس، وذلك من خلال عروض بحرية متنوعة ومعارض أندية الفتاة والمرأة وهيئة تنشيط السياحة وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى وفقرات فنية للطلائع المشاركين من مراكز وأندية الشباب.

وحضر حفل تدشين المبادرة إلى جانب المحافظ ووكيل وزارة الشباب والرياضة، الكيمائي محمد سعيد أحمد رئيس الجمعية المركزية للكشافة البحرية المصرية، و11 من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ هم السيد جمعة والدكتورة دينا الهلالي وساره النحاس وسامح السايح واحمد المصرى وعلى الدسوقي وعبدالفتاح محمد عبدالفتاح ومحمد الحمامي وأبوالعباس التركى ومجدى الوليلى واحمد مهنى، وعدد من القيادات التنفيذية بينهم اللواء جمال رشاد رئيس الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، ومحمد سعد رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى وماجده حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى.

وأعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، خلال الفعاليات، موافقة محافظ الإسكندرية عن رعايته لمبادرة «اسكندريه بتفرح» للعام الثانى على التوالى، وأن الفاعليات مستمرة حتى 31 أكتوبر المقبل لخدمة المواطن السكندرى وضيوف الإسكندرية والمصطافين، حيث يتم تنفيذ المبادرة في الشواطئ والقرى المحرومة ودور الأيتام وذوي الهمم من خلال تنفيذ أنشطة رياضية وفنية وثقافية وفنية.

ووجه محافظ الاسكندرية، الشكر إلى مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على تنظيمها تلك الاحتفالات، مشيدا بمجهودات مديرية الشباب والرياضة وتنوع الأنشطة الرياضية التي يتم تقديمها.

وأشاد المحافظ بجهود جميع الجهات والأجهزة بالمحافظة على مشاركتها في تنظيم فعاليات احتفالات محافظة الإسكندرية بعيدها القومي والتي استمرت على مدار 4 أيام، مشيراً إلى أن الاحتفالات هذا العام كانت مختلفة عن السنوات الماضية حيث حرصت المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إسعاد جميع أهل الإسكندرية وزائريها.

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)

بحضور برلماني وتنفيذى .. تدشين "إسكندرية بتفرح" لخدمة القرى المحرومة ودور الأيتام (صور)