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منتخب لكرة اليد يبدع و يحقق فوزاً مستحقاً (27-22) على السويد في أولمبياد طوكيو 2020

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منتخب مصر لكرة اليد يبدع و يحقق فوزاً مستحقاً (27-22) على السويد في أولمبياد طوكيو 2020 منتخب لكرة اليد يبدع و يحقق فوزاً مستحقاً (27-22) على السويد في أولمبياد طوكيو 2020

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وقدم منتخب المصري مباراة كبيرة وسيطر على المباراة بالتقدم دائماً خلال شوط المباراة الأول والثاني وقدم اللاعبون كريم هنداوي و يحيى الدرع و محمد سند مباراة كبيرة

وافتتح الفراعنة مشوار البطولة بالفوز على البرتغال بنتيجة 37-31 ثم الهزيمة أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27 والفوز على اليابان بنتيجة 33-29 لتضع قدماً في الدور ربع النهائي.

كانت قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ، أوقعت منتخب لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

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وتضم بعثة مصر لكرة اليد المشاركة في اولمبياد طوكيو 16 لاعباً «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد على وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».

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