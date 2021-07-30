جامعة الإسكندرية توافق على إقامة حفلات تخرج لطلابها.. وفتح الفصل الصيفي للساعات المعتمدة

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وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على إقامة حفلات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل وفق الضوابط والإجراءات الإحترازية بما يضمن سلامة جميع المشاركين، كما وافق المجلس على فتح الفصل الصيفي بنظام الساعات المعتمدة لجميع المستويات الدراسية بالكليات وفقاً لظروف ومتطلبات كل برنامج لتحقيق مصلحة الطلاب.

وأكد عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية أمس على ضرورة تلقى تطعيم كورونا، وناشد كافة العمداء، بضرورة توعية المجتمع الجامعي بتلقى اللقاح ، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة منتسبي الجامعة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً لتوفير اللقاح للجميع.

ووجه الشكر لعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعات على نجاح العملية الامتحانية بالفصل الدراسى الثانى، وتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات ، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وإتمام عملية الامتحانات على النحو الأمثل، مشيداً بدور قطاع التعليم والطلاب ولجنة الإجراءات الإحترازية بالجامعة لضمان اداء إمتحانات آمنة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

وشدد على أهمية التزام الكليات بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021-2022، موجهاً بضرورة قيام كل كلية ومعهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات الكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد، سواء على مستوى النواحي الإدارية أو الأكاديمية.