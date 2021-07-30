أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
أضرحة الإسكندرية.. «ملاذ العاشقين» -
الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الإسكندرية توافق على إقامة حفلات تخرج لطلابها.. وفتح الفصل الصيفي للساعات المعتمدة

Print
جامعة الإسكندرية توافق على إقامة حفلات تخرج لطلابها.. وفتح الفصل الصيفي للساعات المعتمدة جامعة الإسكندرية توافق على إقامة حفلات تخرج لطلابها.. وفتح الفصل الصيفي للساعات المعتمدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على إقامة حفلات التخرج لطلاب السنوات النهائية بالكليات المختلفة اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل وفق الضوابط والإجراءات الإحترازية بما يضمن سلامة جميع المشاركين، كما وافق المجلس على فتح الفصل الصيفي بنظام الساعات المعتمدة لجميع المستويات الدراسية بالكليات وفقاً لظروف ومتطلبات كل برنامج لتحقيق مصلحة الطلاب.

وأكد عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال مجلس جامعة الإسكندرية أمس على ضرورة تلقى تطعيم كورونا، وناشد كافة العمداء، بضرورة توعية المجتمع الجامعي بتلقى اللقاح ، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة منتسبي الجامعة، مؤكداً أن الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً لتوفير اللقاح للجميع.

ووجه الشكر لعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري وكافة العاملين بالجامعات على نجاح العملية الامتحانية بالفصل الدراسى الثانى، وتواجدهم وسط الطلاب أثناء أداء الامتحانات ، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من ، وإتمام عملية الامتحانات على النحو الأمثل، مشيداً بدور قطاع التعليم والطلاب ولجنة الإجراءات الإحترازية بالجامعة لضمان اداء إمتحانات آمنة للطلاب والقائمين على أعمال الامتحانات.

وشدد على أهمية التزام الكليات بسرعة الانتهاء من إعلان النتائج للطلاب، والاستعداد للعام الدراسى الجديد 2021-2022، موجهاً بضرورة قيام كل كلية ومعهد بوضع تصور كامل حول سير الدراسة فى العام الدراسى الجديد، لافتاً إلى ضرورة موافاته بتصور كامل وخطة عمل مستقبلية عن استعدادات الكليات والمعاهد للعام الدراسى الجديد، سواء على مستوى النواحي الإدارية أو الأكاديمية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 233 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

رئيس جامعة الزقازيق يتابع لجان التطعيم ضد فيروس كورونا بالكليات

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

ليبيا تسجل 2831 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية