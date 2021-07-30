جامعة الإسكندرية توقع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع 5 جامعات يابانية وقبرصية وليبية

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وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على توقيع اتفاقيات تفاهم للتعاون الأكاديمي مع 5 جامعات وهيئات ومؤسسات أجنبية.

وشملت مذكرات التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعة كيوشو اليابانية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة قبرص، وبروتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية بأبى قير وكلاً من جامعة صبراتة بليبيا وكلية التربية الرياضية بجامعة طرابلس وكلية التربية الرياضية بجامعة الأسمرية الإسلامية.

كما وافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس، 1 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 29 مدرس، ومنح 36 درجة دكتوراة، و61 درجة ماجستير أكاديمى، و 41 ماجستير مهنى فى التخصصات العلمية المختلفة.