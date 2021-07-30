أخبار عاجلة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة -
موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. وخطوات التظلم على النتيجة إلكترونيا -
حي الأزبكية يستجيب لشكوي المواطنين برفع الباعة الجائلين -
طريقة عمل العاشوراء المصرية مثل المحلات (خطوة خطوة) -
الجيزة : حملات بـ 6 أحياء لرفع الإشغالات والتعديات ( صور) -
الجيزة: رصف وتطوير شوارع الوحدة العربية والهنيدي وشكري بالعمرانية -
بسبب طالبان .. ارتفاع أسعار البرقع في كابل 10 أضعاف -
جماهير الأهلي تهاجم الحكم إبراهيم نور الدين بعد لقاء الطلائع (فيديو) -
خروج 199 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
وزارة الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الإسكندرية توقع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع 5 جامعات يابانية وقبرصية وليبية

Print
جامعة الإسكندرية توقع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع 5 جامعات يابانية وقبرصية وليبية جامعة الإسكندرية توقع اتفاقيات تعاون أكاديمي مع 5 جامعات يابانية وقبرصية وليبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، على توقيع اتفاقيات تفاهم للتعاون الأكاديمي مع 5 جامعات وهيئات ومؤسسات أجنبية.

وشملت مذكرات التفاهم بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعة كيوشو اليابانية، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة قبرص، وبروتوكول التعاون بين كلية التربية الرياضية بأبى قير وكلاً من جامعة صبراتة بليبيا وكلية التربية الرياضية بجامعة طرابلس وكلية التربية الرياضية بجامعة الأسمرية الإسلامية.

كما وافق المجلس على ترقية 13 عضو هيئة تدريس، 1 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 29 مدرس، ومنح 36 درجة دكتوراة، و61 درجة ماجستير أكاديمى، و 41 ماجستير مهنى فى التخصصات العلمية المختلفة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. وخطوات التظلم على النتيجة إلكترونيا

موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. وخطوات التظلم على النتيجة إلكترونيا

«زي النهارده» في اليوم 18 أغسطس 1964 .. شارل حلو رئيسا للبنان

«زي النهارده» في اليوم 18 أغسطس 1964 .. شارل حلو رئيسا للبنان

«زي النهارده» في 18 أغسطس 2008 .. استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف

«زي النهارده» في 18 أغسطس 2008 .. استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف