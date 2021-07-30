«أوقاف الإسكندرية» تتسلم الدفعة الثانية من لحوم «صكوك الأضاحي» لعام 2021 (صور)

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تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية، الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي للعام 2021، أمس، بواقع ٤ أطنان، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية لتوزيعها في أنحاء محافظة الإسكندرية على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال «خشبة»، إنه فور تسلم اللحوم تم تسليمها لإدارات (شرق- المنتزه- العجمي والدخيله- محرم بك)، ليصبح إجمالي ما وصل إلى مديرية أوقاف الأسكندرية حتى الآن ٨ أطنان من لحوم الأضاحي.

وشدد «خشبة» على الالتزام بتعليمات الوزارة في عملية التوزيع، بينها التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع جميع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

ممنوع تصوير المواطنين .. "أوقاف الاسكندرية" تتسلم الدفعة الثانية من لحوم "صكوك الأضاحي" لعام 2021 (صور)

ممنوع تصوير المواطنين .. "أوقاف الاسكندرية" تتسلم الدفعة الثانية من لحوم "صكوك الأضاحي" لعام 2021 (صور)