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ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطنا بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية

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أنهت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أعمال قافلة طبية مجانية نفذتها بقرية بهيج ببرج العرب، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة ، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية، أمس.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة التى استمرت لمدة يومين، ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والجلدية والرمد وتنظيم الأسرة والأسنان ، وشارك فيها 42 عضو من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال .

وأوضح "السقعان"، فى تصريحات الجمعة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1115 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 14 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الأبحاث والعلاج أو استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة ، كما تم إجراء 309 تحليلا طبيا مختلفا و 10 اشاعات بالموجات فوق الصوتية ، علاوة على فحص 97 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر ، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 601 مواطن من أهالى القرية فى عدد من الموضوعات الصحية.

ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطن بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية (صور)
ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطن بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية (صور)
ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطن بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية (صور)
ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطن بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية (صور)
ضمت 9 عيادات متنقلة .. قافلة طبية لفحص 1115 مواطن بالمجان في قرية بهيج بالإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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