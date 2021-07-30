أخبار عاجلة

العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر» -
تحديد مناطق المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم خدمات الشهر العقارى والتوثيق بالعلمين والساحل -
أضرحة الإسكندرية.. «ملاذ العاشقين» -
الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

فوز تاريخى للبحرين على اليابان فى منافسات اليد باولمبياد طوكيو 2020

Print
فوز تاريخى للبحرين على اليابان فى منافسات اليد باولمبياد طوكيو 2020 فوز تاريخى للبحرين على اليابان فى منافسات اليد باولمبياد طوكيو 2020

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حققت البحرين انتصارها الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال بالأولمبياد بعد تغلبها (32-30) على اليابان في المجموعة الثانية، اليوم الجمعة.

ويشارك البحريني للرجال في الأولمبياد لأول مرة، وقدم أداء مذهلا قبل أن يخسر بفارق هدف واحد أمام السويد ثم البرتغال.

وأنهت اليابان الشوط الأول لصالحها (17-16)، لكن البحرين قلبت الأمور في أول عشر دقائق بعد الاستراحة.

وأدركت اليابان التعادل (24-24) وظلت الأمور متكافئة إلى أن منح محمد علي البحرين التقدم (31-29) قبل دقيقة و40 ثانية من النهاية، وبعد تقليص اليابان الفارق إلى هدف واحد، حسم محمد أحمد فوز البحرين في آخر 37 ثانية.

وتحتل البحرين المركز الخامس في المجموعة الثانية بنقطتين فيما تتذيل اليابان الترتيب بدون رصيد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

مدرب حراس المنتخب يرد على حلمي طولان: «لا تبحث عن شماعة لمشاكلك»

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

حسام البدري يعلن أسماء المحترفين لمعسكر المنتخب المقبل

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

صدمة لمهاجم الأهلى بعد استبعاده من معسكر المنتخب بتصفيات المونديال

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا

شركة مصر للطيران تنقل المنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد انتهاء معسكره في صربيا