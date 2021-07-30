فوز تاريخى للبحرين على اليابان فى منافسات اليد باولمبياد طوكيو 2020

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حققت البحرين انتصارها الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال بالأولمبياد بعد تغلبها (32-30) على اليابان في المجموعة الثانية، اليوم الجمعة.

ويشارك المنتخب البحريني للرجال في الأولمبياد لأول مرة، وقدم أداء مذهلا قبل أن يخسر بفارق هدف واحد أمام السويد ثم البرتغال.

وأنهت اليابان الشوط الأول لصالحها (17-16)، لكن البحرين قلبت الأمور في أول عشر دقائق بعد الاستراحة.

وأدركت اليابان التعادل (24-24) وظلت الأمور متكافئة إلى أن منح محمد علي البحرين التقدم (31-29) قبل دقيقة و40 ثانية من النهاية، وبعد تقليص اليابان الفارق إلى هدف واحد، حسم محمد أحمد فوز البحرين في آخر 37 ثانية.

وتحتل البحرين المركز الخامس في المجموعة الثانية بنقطتين فيما تتذيل اليابان الترتيب بدون رصيد.