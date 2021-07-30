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وافتتح الفراعنة مشوار البطولة بالفوز على البرتغال بنتيجة 37-31 ثم الهزيمة أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27 والفوز على اليابان بنتيجة 33-29 لتضع قدماً في الدور ربع النهائي.

كانت قرعة أولمبياد طوكيو 2020 ، أوقعت منتخب مصر لكرة اليد في المجموعة التي تضم كلًّا من الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين، ووفقًا لنظام الأولمبياد يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لدور ربع النهائي.

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وتضم بعثة مصر لكرة اليد المشاركة في اولمبياد طوكيو 16 لاعباً «يحيى الدرع وعلي زين وحسن وليد قداح وأحمد هشام (دودو) وسيف الدرع ويحيى خالد وأحمد الأحمر ومحمد هشام سند وإبراهيم المصري ومحمد ممدوح هاشم هنداوي والطيار ومحمد على وعمر الوكيل (بكار) ووسام سامي نوار وأحمد عادل».