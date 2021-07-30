مواعيد صلاة الجمعة في جميع المدن المصرية والعواصم العربية اليوم 30-7-2021

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أعلن موقع دار الافتاء المصرية عن مواعيد صلاة الجمعة اليوم 30-7-2021 في عدد 78 من المدن والمحافظات المصرية، بالإضافة إلي عدد من العواصم العربية.

وأعدت الهيئة العامة للمساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة الذى نشرته دار الافتاء فى مصر عبر موقعها الالكتروني على شبكة الإنترنت، والذى يتضمن موعد صلاة الجمعة.

ويقوم المسلمين بأداء صلاة الجمعة لمرة واحدة كل يوم جمعة من كل أسبوع والذي سمي اليوم بذات الإسم نسبة إلي صلاة الجمعة، وتقام صلاة الجمعة بدلاً من صلاة الظهر فى باقي الأيام، ولا يصح أداء صلاة الجمعة إلا فى جماعة، وتتكون من ركعتين ويسبق أدائهما سماع خطبة الجمعة.

وفرض الله على المسلمين عدد 5 صلوات فى اليوم والليلة، وتتحدد مواقيت صلاة المسلمين وهي صلوات الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وأخيرًا العشاء، ويوضح الجدولين التاليين موعد صلاة الجمعة في المدن المصرية والعواصم العربية.

المدينة موعد صلاة الجمعة الفاهرة 12:01 م الإسكندرية 12:07 م طنطا 12:02 م المنصورة 12:01 م الزقازيق 12:00 م أسيوط 12:02 م سوهاج 12:00 م بني سويف 12:02 م المنيا 12:03 م قنا 11:56 ص أسوان 11:55 ص مطروح 12:17 م الغردقة 11:51 ص الخارجة 12:05 م الإسماعيلية 11:57 ص دمياط 11:59 ص السلوم 12:26 م نويبع 11:48 ص حلايب 11:40 ص شرم الشيخ 11:49 ص الفيوم 12:03 م 06-أكتوبر 12:03 م كفر الشيخ 12:03 م الحامول 12:02 م بلطيم 12:02 م طابا 11:49 ص راس سدر 11:56 ص الطـــور 11:52 ص دهب 11:48 ص ابوزنيمة 11:54 ص راس غارب 11:53 ص القصير 11:49 ص برنيس 11:44 ص سفاجة 11:51 ص مرسى علم 11:47 ص شلاتين 11:44 ص سيدى برانى 12:23 م الضبعة 12:13 م العلمين 12:11 م واحة سيوة 12:24 م موط (الداخلة ) 12:11 م الفرافرة 12:14 م البويطى 12:11 م باريس 12:04 م المحلة الكبرى 12:03 م الحمام 12:03 م نجع حمادى 11:58 ص بورسعيـد 11:57 ص السـويس 11:56 ص العريـش 11:51 ص الطـــور 11:52 ص دمنـهـور 12:05 م ادفو 11:55 ص اسنا 11:56 ص الأقصر 11:56 ص القاهرة الجديدة 12:01 م توشكى 12:01 م الدلنجات 12:04 م كاترين 11:51 ص

مواعيد صلاة الجمعة في المدن والعواصم العربية اليوم 30-7-2021

المدينة موعد أذان صلاة الجمعة ابوظبى 12:29 الدوحة 11:40 المدينة المنورة 12:28 المنامة 11:44 دبى 12:25 مسقط 12:12