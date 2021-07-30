أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: جميع موظفي السفارة في كابول نقلوا إلى المطار -
مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021 -
بحضور محافظ الجيزة.. 30 سيارة ومعدة لشفط المياه من شارع السودان (صور وفيديو) -
لاعب الأهلي السابق: جونيور أجايي يفسخ عقده مع الأحمر ويرحل بعد انتهاء الدوري (فيديو) -
«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. RT Arabic (روسيا اليوم)

كلمة الرئيس التونسي قيس سعيد بعد تعيين رضا غرسلاوي وزيرا للداخلية

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"

مظاهرة لأفغان مقيمين في طهران احتجاجا على سقوط بلادهم في قبضة "طالبان"

أفغانستان.. مسلحو "طالبان" يسيطرون على مدينة جلال آباد ويعزلون العاصمة كابل

أفغانستان.. مسلحو "طالبان" يسيطرون على مدينة جلال آباد ويعزلون العاصمة كابل

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها

نزوح جماعي من كابل بعد بلوغ مسلحي "طالبان" أطرافها

سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي

سوريا.. كرنفال مرمريتا السنوي