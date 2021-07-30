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فى ختام جولتها بعدد من مسارح القاهرة.. وزير الثقافة تحضر حفلا لـ«الحجار»

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تجولت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بمسرحى الجمهورية والقومى، حيث تابعت حفل النجم على الحجار الذي أقيم على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية.

أكدت عبدالدايم ان القاهرة ستبقى عامرة بالابداع الذي يعد احد مفردات تطوير وتنمية الوطن، وقالت ان اضواء المسارح في كافة ربوع تؤكد تواصل رسالة التنوير مشيرة ان الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع، واوضحت ان الانشطة الابداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الانسان من خلال القوى الناعمة، وخلال الحفل اطمئنت وزيرة الثقافة على صحة النجم على الحجار الذي استعاد لياقته الفنية وقالت انه تميز بمشوار فنى براق قدم خلاله مجموعة من الاعمال التي ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، مضيفة انه قيمة فنية ثمينة ورمزاً للاصالة .

وكان على الحجار قد استعرض رحلته الفنية التي تجاوزت 40 عاما من خلال اعماله التي قدمها خلال الحفل كان منها في قلب الليل- عارفة- عنوان بيتنا -كل الجروح- الليل وآخره- زي الهوى- إنكسر- كناريا- اما أنت ناوي ع السفر- روحي فيكي- تجيش نعيش- تحت نفس الشمس- وأسيبك ليه- أعذريني- ولا تحلى الأيام- تساليني- ما فيناش م الخوف- السيرة الهلالية- وتعالى يا هوى- على قد ما حبينا وغيرها.

المصرى اليوم

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