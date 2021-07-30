حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة المحسوسة فى القاهرة تصل 40

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تواصل درجات الحرارة الإرتفاع من اليوم وحتى منتصف الأسبوع المقبل، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى القاهرة اليوم إلي 40 درجة.

تفاصيل الطقس فى مصر اليوم الجمعة

تتوقع هيئة هيئة الأرصاد أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة رطب علي القاهرة والوجه البحري، ويكون الطقس حار رطب في السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس معتدل الحرارة ليلاً رطب فى عموم مصر.

تكون حالة البحرين المتوسط والأحمر اليوم معتدلة وارتفاع الموج فى البحرين بين متر ونصف ومترين والرياح فى البحر المتوسط شمالية غربية وفى البحر الأحمر من شمالية غربية إلي جنوبية غربية.

ويشير تقرير أخبار الطقس إلي نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وكذلك جنوب سيناء، وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المتجهة من إلي القاهرة وأيضًا الوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

يتوقع أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة اليوم 38-26 والمحسوسة 40 درجة، وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية 33-26 والمحسوسة 34 درجة.

وتتوقع الأرصا أن أعلي درجة حرارة اليوم فى مصر تصل 41 درجة للعظمي وتكون فى أسوان والأقصر وإدفو، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 43 درجة فى أسوان وإدفو و42 فى الأقصر، وتكون الصغري 27 درجة فى الأقصر وإدفو و28 درجة فى أسوان.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة المحسوسة فى الغردقة وأبو سمبل 42 درجة، وفي شلاتين ومرسي علم وقنا وشرم الشيخ والوادي الجديد 41 درجة، وفي والإسماعيلية السويس وأسيوط ونويبع وبني سويف والفيوم والمنيا الزقازيق وسوهاج 40 درجة.

حالة الطقس الجمعة .. وتوقعات أن ترتفع درجة الحرارة الأسبوع إلي 44

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

يتوقع ارتفاع الحرارة خلال حالة الطقس غدًا وتكون درجة الحرارة فى القاهرة الكبري والوجه البحري للعظمي والمحسوسة 39 للعظمي و41 درجة للمحسوسة، وفى جنوب سيناء 39-42، وفى جنوب الصعيد فيتوقع أن تكون 42-43 درجة، وفي السواحل الشمالية 34-37، وفى شمال الصعيد 40-42 درجة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الأسبوع المقبل

تواصل درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل الارتفاع وتكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والمحسوسة تثل فى القاهرة الكبري والوجه البحري أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 40-42 وتصل الأربعاء إلي 41-43 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية من أيام الأحد وحتى الثلاثاء 34-37 وتصل الأربعاء إلي 35-38 درجة، بينما تكون فى جنوب سيناء الأحد 39-42 وترتفع من الإثنين إلي الأربعاء لتصل إلي 40-43 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يومي الأحد والإثنين فى شمال الصعيد 41-43، وترتفع الثلاثاء والأربعاء 42-44 درجة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة الأحد والإثنين فى جنوب الصعيد 43-44 وتصل الثلاثاء والأربعاء إلي 44-45 درجة.