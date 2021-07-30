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وزيرة الثقافة تشهد ليلتكم سعيدة بالمسرح القومي (صور)

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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، العرض المسرحي «ليلتكم سعيدة» عن قصة «مطربة الكورس« لأنطون تشيكوف، كتابة وإخراج خالد جلال وذلك على المسرح القومي وبحضورالفنان اسماعيل مختار ؤئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والمسرحيين.

وقالت عبدالدايم إن فن المسرح أحد الأساليب المميزة التي تعمل على تناول قضايا المجتمع وطرح حلول لها، وأضافت أن عرض ليلتكم سعيدة يضم ابداعات كوميديا الشباب في اطار راق وهادف مشيدة بالعرض وفكرته وأداء أبطاله الذي تميز بالاتقان.

يذكر أن عرض ليلتكم سعيدة تم تقديمه العام الماضي ضمن مبادرة «اضحك- فكر- اعرف»، التي قدمتها فرقة مسرح المواجهة والتجوال مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح والتى هدفت إلى تقديم ١٠ مسرحيات مستلهمة من قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف في إطار مبادرة «خليك في البيت- المسرح بين ايديك» وعرض على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب وانضم إلى قائمة أعلى العروض مشاهدة بالقناة.

العرض بطولة محمد على رزق، مريم السكرى، بسنت صيام، مروة عيد، ألحان المهدي، نديم هشام، ملابس هالة الزهوي، ديكور عمرو عبدالله، مخرج منفذ علا فهمي، وكتابة وإخراج خالد جلال.

المصرى اليوم

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