السودان: إرتفاع مناسيب النيل الأزرق بسبب هطول الأمطار علي الهضبة الإثيوبية

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كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني، عن موقف السيول والفيضانات خلال الـ 24 ساعة الماضية بجميع ولايات السودان.

وأشارت جميع التقارير الفنية إلى إزياد معدلات مناسيب النيل الأزرق في جميع المحطات بسبب توالي هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية.

وحسب وكالة السودان للأنباء «سونا» قال مدير دائرة الطوارئ والكوارث بالإدارة العامة للدفاع المدني العميد شرطة قرشي حسين عبدالقادر، ان منسوب النيل الأزرق في ولاية سنار مدينة ود العباس سجل 15،77م بزيادة 13 سم عن يوم الأربعاء.

وتابع في محطة ود مدني سجل منسوب النيل الأزرق 18،20م، مشيرا لاستمرار جهود إدارة الدفاع المدني في عمليات شفط المياه وتقوية التروس النيلية في بعض قري محلية القرشي جنوب الجزيرة.

وشهدت محلية المتمة هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح متوسطة، مما أدي لإنهيارعدد من المنازل بمنطقة ابورقيوة والزيداب، وتضرر مدرسة لمرحلة الأساس.

وأشار العميد قرشي إلى أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 14،78م بارتفاع 28 سم عن يوم الأربعاء بينما سجل نهر عطبرة 13,82م بارتفاع 25 سم.

وقال قرشي، إنه بسبب إرتفاع مياه النيل الأزرق، لقي طالب وطالبة ينتمون لاحدي الجامعات مصرعهم غرقا بالنيل الأزرق قبالة جهة برى بعد أن جرفهم التيار إلى داخل النهر ولازالت وحدة الإنقاذ النهري تواصل جهودها في العثورعلي الجثتين.

وحذر قرشي المواطنين وطالبهم بالإبتعاد عن مجاري الأنهار وأماكن تجمعات المياه وذلك بغرض تحقيق السلامة العامة لأرواحهم وممتلكاتهم.

من جانبه أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار التشاور والتنسيق السياسي المستمرين بين البلدين. وقد تناول الاتصال تطورات الوضع السياسي في تونس على ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان لهذا الموضوع. كما تناولا قضية سد النهضة، والموقف الحالي في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الجوانب الخاصة بالعلاقات الثنائية المصرية الفرنسية.

واستعرض الوزير سامح شكري، آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري وعلى رأسها ضرورة التوصل لحل عادل للقضية يحقق الأمن المائي لمصر من خلال اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد، متطلعًا لاستمرار التشاور والتنسيق مع فرنسا في هذا الشأن باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي.