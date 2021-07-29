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أكد رئيس نادى النصر السعودى، مسلى آل معمر، على ضرورة عمل نقلة نوعية للاعب السعودى، بعد المشاركة السلبية في دورة الألعاب الأوليمبية «طوكيو 2020». وودَّع المنتخب السعودى دورة الألعاب الأوليمبية بعد تذيله المجموعة الرابعة، إثر خسارته في جميع مبارياته، وسادت حالة من الغضب بين عدد من الجماهير في السعودية بعد إخفاق المنتخب.

وكتب «آل معمر»، عبر حسابه الشخصى بموقع «تويتر»: «مشاركة جيدة للأخضر في الأوليمبياد من حيث الأداء، وغير جيدة من ناحية النتائج». وتابع: «سعد الشهرى شارك بلاعبين موهوبين لا أحد منهم يلعب في أوروبا.. وبعضهم احتياطى في الدورى المحلى». وأتم: «إذا أردنا نتائج إيجابية للمنتخبات ينبغى أن نفكر في نقل اللاعب السعودى من مرحلة إلى أخرى». وخسرت السعودية أمام كوت ديفوار بنتيجة 2ـ 1، وفى مواجهة ألمانيا 3ـ 2، والبرازيل 3ـ 1.

وودَّع المنتخب السعودى الأوليمبى منافسات كرة القدم بأوليمبياد طوكيو بالهزيمة أمام نظيره البرازيلى (1-3)، على ملعب سايتاما، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة. وسجل ثلاثية المنتخب البرازيلى ماتيوس كونها وريتشارليسون (هدفين) بالدقائق 14 و76 و90+3، فيما أحرز الهدف السعودى الوحيد، عبدالإله العمرى في الدقيقة 27. وبذلك تصدر السيليساو المجموعة برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين عن وصيفه الإيفوارى، ليتأهلا معًا إلى الدور التالى، في حين تلقى الأخضر ثالث خسارة على التوالى، وودع الأوليمبياد دون أي نقاط، محتلًا المركز الأخير في المجموعة.

وحملت الدقيقة 14 الهدف الأول للمنتخب البرازيلى، عن طريق ماتيوس كونها، بعدما تابع ضربة ركنية متقنة من زميله كلاودينيو على القائم القريب، بضربة رأسية سكنت الزاوية اليمنى للحارس أمين بخارى. وفى الدقيقة 27، جاء هدف التعادل للمنتخب السعودى عبر المدافع عبدالإله العمرى، برأسية إثر متابعته ضربة حرة غير مباشرة، نفذها بإتقان سلمان الفرج.

وأطلق أرانا تسديدة يسارية صاروخية، مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس أمين بخارى، بالدقيقة 37. وكاد المنتخب البرازيلى يتقدم مجددًا عبر ريتشارليسون، بعد تمريرة من زميله كونها داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس بخارى تصدى لتسديدته ببسالة، في الدقيقة 41. ودخل السيليساو بشكل هجومى أكبر في الشوط الثانى، وتألق بخارى مجددًا أمام كونها المنفرد به، وأبعد الكرة لضربة ركنية. وكاد المنتخب البرازيلى يسجل هدفًا ثانيًا بالدقيقة 66، حينما سدد ماتيوس هينريكى كرة قوية أبعدها الحارس، لترتد إلى كونها ليسددها بغرابة في القائم الأيمن، رغم أن المرمى السعودى كان خاليًا تمامًا. ونجح منتخب السامبا في التقدم من جديد، في الدقيقة 76، عن طريق نجمه ريتشارليسون بضربة رأسية، بعد تمهيد من زميله برونو جيماريس.

وسنحت للبرازيل فرصة خطيرة لإحراز هدف ثالث، لكن الحارس أمين بخارى تصدى ببراعة لتسديدة كونها، في الدقيقة 81. وسجل المنتخب البرازيلى هدفًا ثالثًا بالدقيقة 90 بواسطة ريتشارليسون، لكن الحكم ألغاه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية (VAR). لكن ريتشارليسون عاد وسجل هدفًا صحيحًا هذه المرة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة متقنة من زميله رينيير، ليفوز منتخب بلاده (3-1). في سياق آخر، تعرض الرباع السعودى، محمود آل حميد، لإصابة في العضلة الخلفية، لدى مشاركته في منافسات رفع الأثقال (وزن 73 كجم)، في أوليمبياد طوكيو. وتنافس آل حميد في المجموعة (B)، إلى جوار 4 رباعين آخرين من بلدان مختلفة.

وحل آل حميد في المركز الثالث في هذه المجموعة، بعد قيامه بثلاث محاولات في الخطف، نجح في الأولى في رفع 135 كجم، وفى الثانية 141 كجم، قبل أن يخفق في المحاولة الثالثة لرفع 145 كجم. وفى محاولات النطر، تمكن الرباع السعودى من رفع 165 كجم، ثم تعرض للإصابة لدى محاولته رفع 175 كجم، ولم ينجح. وكان الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل يتابع المباراة، داخل صالة رفع الأثقال، قبل أن يتجه إلى اللاعب للاطمئنان عليه. وسيتم معرفة الترتيب النهائى للرباع السعودى في هذا الوزن، بعد معرفة نتائج المجموعة (A).