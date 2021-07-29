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أقيمت اختبارات نادي الزمالك لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة القاهرة؛ للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات بمحافظة القاهرة بنادي ضباط الوقود “بترا سبورت” على ستاد الجامعة، تحت إشراف لجنة فنية ضمت كلا من: أسامة حسن، مصطفى نجم، علاء علوان، حمادة رامبو، وحسني مسعد مدرب حراس مرمي كأعضاء فنيين، ومحمد السيد استمارات، ومصطفى النقيب مدير شؤون اللاعبين كمسئول إداري.

وشهدت الاختبارات إقبالا كبيرا من المواهب الشابة على للانضمام للنادي.