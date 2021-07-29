معركة الفجر بالمرج ..مقتل واصابة 5 بالأسلحة النارية والامن يحاصر المنطقة

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تسببت مشاجرة دموية بالأسلحة النارية فى المرج فى مقتل واصابة 5 أشخاص ،تبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين عائلتى السوهاجى والسميطى ،استخدم فيها طرفى المشاجرة الأسلحة النارية .

أضافت التحريات أن المشاجرة وقعت أمام محطة مترو المرج وانتهت بمقتل مواطن واصابة 4 أخرين ،انتقلت أجهزة الأمن وقوات الأمن المركزى وتم فرض كردون امنى وتبين وفاة مسن يدعي "ح ا" ،واصابة 5 آخرون وتم القبض على عدد من طرفيها وجارى البحث عن متهمين آخرون تحررمحضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج،بلاغا من الاهالى بنشوب مشاجرة بين عائلتين ووقوع ضحايا، وبالانتقال تبين مقتل شخص يدعي واصابة 4 اخرين، فى مشاجرة مع عائلة السوهاجي، وتمكنت الاجهزة الأمنية من السيطرة علي المشاجرة.

فرضت قوات الامن كردونا امنيا فى محيط المشاجرة منعا لتجدد الإشتباكات وتقوم حاليا جهات التحقيق باستجواب المضبوطين من الطرفين لسماع اقوالهم حول الواقعة ،وكلفت النيابة بسرعة اعداد تقرير الطب الشرعى لانهاء اجراءات دفن القتيل وكلفت المباحث بسرعة ضبط باقى طرفى المشاجرة الهاربين.