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بدء تفعيل شعبة التربية الرياضية بكلية التربية بالغردقة العام الدراسي المقبل

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بدء تفعيل شعبة التربية الرياضية بكلية التربية بالغردقة العام الدراسي المقبل بدء تفعيل شعبة التربية الرياضية بكلية التربية بالغردقة العام الدراسي المقبل

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أعلن الدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية تربية الغردقة، موافقة الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى بدء الدراسة بشعبة التربية الرياضية العام الجامعى القادم 2021 /2022 بكلية التربية بفرع الجامعة بالغردقة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التى يتكبدها أبناء المحافظة لاستكمال تعليمهم في كليات التربية الرياضية بالمحافظات المجاورة.

وقدم الدكتور محفوظ عبد الستار عميد كلية التربية بالغردقة و الدكتور اسامة عماره وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب الشكر لرئيس الجامعة على الدعم المستمر لجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة .

وأوضح الدكتور أسامة عمارة وكيل كلية التربية لشؤون التعليم والطلاب أنه لا يمكن التحاق الطلاب الثانوية بشعبة التربية الرياضية الا بعد اجتياز اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية بقنا الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات من الفتره ٧/ ٨الي ١٩/ ٨ /٢٠٢١م وأن من أهداف فتح شعبة التربية الرياضية بالغردقة صقل خريج أو قيادة أكاديمية قادرة على تدريس التربية الرياضية بمراحل التعليم المختلفة بمحافظة البحر الأحمر وتوفير كل الإمكانات اللازمة لإعداد جيل مؤهل أكاديمياً ومهنياً لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل بمحافظة البحر الأحمر.

المصرى اليوم

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