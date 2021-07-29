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زخات برد وسيول.. "أمطار الخميس" تواعد هذه المناطق: رقعة تتسع

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زخات برد وسيول.. "أمطار الخميس" تواعد هذه المناطق: رقعة تتسع زخات برد وسيول.. "أمطار الخميس" تواعد هذه المناطق: رقعة تتسع
أجواء غير مستقرة وسحب رعدية ذات طابع صيفي تعمل على التساقط

زخات برد وسيول..

يتوقع أن يستمر تأثر الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، اليوم الخميس، بأحوال جوية غير مستقرة وسحب ركامية رعدية ذات طابع صيفي، تعمل على تساقط الأمطار بمشيئة الله.

وعن المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار؛ قال موقع "طقس العرب": "يستمر اندفاع تيارات هوائية من بحر العرب ورطبة الخصائص، حيث تتكاثر الغيوم الرعدية فوق أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية مُتمثلة في أجزاء من مرتفعات جازان وجنوب عسير تشمل بذلك أجزاء من مدينة أبها، وتهطل زخات من الأمطار متفاوتة الشدة، تترافق بنشاط في سرعة الرياح الهابطة أحياناً، ولا يُستبعد مع ساعات العصر والمساء اتساع رقعة السحب الركامية لتشمل أجزاء محدودة من مرتفعات شرق مكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة".

وأضاف: "كون التيارات الرطبة قادمة من بحر العرب، فإنها ستعمل على تشبع طبقات الجو العالية والمتوسطة بالرطوبة، وبالتالي ستكون الغيوم الرعدية غزيرة في بعض النطاقات وتترافق بهطول زخات من البرد"، منبّهاً من تشكل السيول وجريان الأودية في بعض المناطق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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